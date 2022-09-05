Олег Мельниченко вручил главным врачам больниц области ключи от новых санитарных машин

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в больницы была передана 21 машина. Еще 89 будут закуплены и распределены между учреждениями до 2025 года. Новые машины позволят врачам добираться до пациентов, а также транспортировать тяжелобольных в больницы.

Обновление парка санитарного автотранспорта медицинских учреждений ведется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы». Новые машины закупаются как за счет федерального, так и местного бюджетов.

Переданные сегодня машины будут распределены между больницами 17 районов Пензенской области.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, в этом году на модернизацию системы здравоохранения в регионе выделили более полутора миллиарда рублей. Эти средства идут не только на покупку транспорта: 18 учреждений здравоохранения получат рентгеновские аппараты и флюорографы.

- По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в этом году мы закупим 15 единиц высокотехнологичного оборудования для клинической больницы №6 города Пензы и Кузнецкой межрайонной больницы, - заявил Олег Мельниченко. – Помимо этого, больница №6 получит еще оборудование по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».