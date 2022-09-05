Ольга Чистякова рассказала об открытии ресурсного центра для детей с РАС

Фото: Пресс-служба Заксобрания Пензенской области

По ее инициативе два ресурсных класса были открыты на базе пензенской школы №8. Первые занятия здесь состоялись в День знаний.

«Нам удалось организовать занятия для 14 ребят. Благодаря стараниям педагогов и волонтеров, особенные дети смогли наравне со всеми 1 сентября сесть за парты и приступить к учебе», - поделилась Ольга Чистякова.

Для того, чтобы проект стал возможным, была проведена огромная работа.

«Изучая практику работы с детьми с РАС, мы пришли к выводу о необходимости системной, постоянной образовательной работы. Все началось с проекта «Под защитой любви». От точечных занятий мы пришли к составлению образовательной программы.

Ребятишки должны получать образование сначала в ресурсных классах, потом в инклюзивных, среди своих сверстников. Это будет залогом того, что в будущем они смогут жить и работать в нашем обществе, быть его полноправными членами», - подчеркнула Ольга Александровна.

К работе с особенными детьми были привлечены волонтеры, педагоги-дефектологи с многолетним опытом работы.

При поддержке ПИМУ г. Нижнего Новгорода удалось организовать онлайн-обучение наставников в рамках программы «Приоритет 2030» у специалистов международного уровня.

Помимо общеобразовательных предметов в программу включат занятия адаптивной физкультурой, которые являются основой проекта «Спорт для всех: социализация детей с РАС».