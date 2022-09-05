В Мордовии местный житель подозревается в подкупе потерпевшего

Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Инсарского района, обвиняемого в подкупе потерпевшего в целях дачи им ложных показаний

По информации пресс-службы МВД РМ, в апреле текущего года 24-летний сын обвиняемого, находясь в гостях у знакомого, во время распития спиртных напитков похитил с применением насилия у хозяина жилища мобильный телефон. В отношении молодого человека следователем ОП №9 (по обслуживанию Инсарского района) ММО МВД России «Ковылкинский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Разбой».

Для освобождения сына от уголовной ответственности отец решил совершить подкуп потерпевшего с целью дачи им ложных показаний.

Под предлогом возмещения вреда здоровью, причиненного ему родственником, обвиняемый попросил молодого человека отказаться от данных ранее показаний, подтверждающих виновность его сына, и передал потерпевшему 50 тысяч рублей. При этом тот, полагая, что деньги предназначены в качестве компенсации расходов на лечение, написал расписку о получении указанной суммы.

Спустя несколько недель во время очной ставки между сыном обвиняемого и его знакомым последний дал показания, изобличающие подозреваемого в разбое.

13 мая мужчина, узнав о произошедшем, позвонил потерпевшему, высказал недовольство в связи с невыполнением им договоренности об изменении показаний и потребовал вернуть деньги. Однако молодой человек ему отказал и сообщил о произошедшем в полицию.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

И действиям мужчины, подозреваемого в подкупе потерпевшего, будет дана соответствующая оценка.

Возможно, дойдет дело и до оценки оснований в получении потерпевшим 50 тысяч рублей и квалификации факта перемещения данных денежных знаков.