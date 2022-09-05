Губернатор Пензенской области и глава Комитета Госдумы с рабочей поездкой посетили Кузнецк

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Также состоялось посещение Храма иконы Казанской Божьей Матери.

На церемонии вручения сертификатов о занесении на Доску Почёта – за заслуги в проведении социально-экономических преобразований, вклад в развитие промышленности и гуманитарных направлений – глава Пензенской области отметил, что Кузнецк – трудовой город.

«Это город мебельщиков, людей, которые шьют одежду, город, который выполняет огромное количество производственных задач в нашем регионе.

Хочу поздравить трудовые коллективы, удостоенные Доски Почёта, всех тружеников, которые отличились своими достижениями», - сказал Олег Мельниченко.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил кузнечан с Днём города и пожелал здоровья, удачи и любви.

«Кузнецк – это образ сегодняшней России, которую, как ни дави – выстоит, победит, потому что здесь самые лучшие люди, которые умеют ковать успех, ковать победу», - акцентировал лидер либерал-демократов.

Олег Мельниченко и Леонид Слуцкий возложили цветы к могилам бойцов, погибших при проведении СВО за пределами Российской Федерации. Почтили память награждённых Орденами Мужества посмертно уроженцах Кузнецкого района – Михаила Афанасова, Дмитрия Паасе и Алексея Фадеева. Отдали дань уважения всем защитникам нашей Родины.

Также состоялось посещение Храма иконы Казанской иконы Божией Матери в Кузнецке, который является объектом культурного наследия регионального значения.