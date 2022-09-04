В Пензенскую клиническую больницу имени Н.Н.Бурденко поступил новейший хирургический лазер

Единственный в Пензенской области новейший тулиевый твердотельный универсальный хирургический лазер «Уролаз U3» применяется для дробления камней мочевых путей любой локализации, энуклеации (разновидность хирургического лечения) предстательной железы и резекций опухолей мочевого пузыря.

Лазер для областной больницы Бурденко приобретен на средства областного бюджета, благодаря губернатору региона.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения , поступивший лазер третьего поколения совмещает в себе уникальную длину волны 1,94 мкм, которая позволяет выполнять хирургические вмешательства с высокой эффективностью как на мягких тканях, так и на камнях, а также новый оптимизированный импульсный режим, при котором дробление конкрементов становится еще эффективнее и быстрее. «Мы сразу же внедрили его в работу и используем в операционном процессе. Потрясающая эффективность и скорость работы», - прокомментировал заведующий урологическим отделением областной больницы, врач-уролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Михаил Миронов.

Кроме отличных рабочих характеристик, лазер очень удобен в эксплуатации. Небольшой вес и компактные габариты позволяют встраивать его в эндоскопическую стойку.

До конца года для оснащения урологического отделения областной больницы Бурденко поступит еще несколько единиц оборудования общей стоимостью более 15 миллионов рублей.