Олег Мельниченко вручил Заречному символ победы в конкурсе проектов комфортной среды

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Заречный в цвету» - традиционный фестиваль профессионалов зелёной индустрии и любителей садоводства и эко-стиля жизни. В этом году организована выставка-продажа семенного и посадочного материала из питомников Пензы, Тамбова, Саратова, Энгельса, Краснодара, а также изделий мастеров-ремесленников.

Губернатор посетил арт-ярмарку народных умельцев, осмотрел фотозоны, ознакомился с работой творческих интерактивных площадок.

Обращаясь к организаторам и гостям праздника со сцены парка «Заречье», Олег Мельниченко поздравил их с проведением восьмого фестиваля.

«Заречный – очень красивый город, зелёный, ухоженный. Имеет хорошие традиции поддержания высокого уровня благоустройства, потому что здесь живут креативные, образованные люди», - отметил глава области.

«Сейчас Заречный продолжает развиваться, благоустраиваться. Подведены итоги нашего конкурса, при поддержке правительства Пензенской области Заречный получил ещё один грант на 95 миллионов рублей – для того, чтобы завершить проект развития центрального парка», - сообщил он.

После реализации второго этапа благоустройства в парке будут построены: природный многофункциональный амфитеатр, молодёжная спортивная площадка для занятий паркуром, городок для изучения правил дорожного движения, зона для выгула собак. Предусматривается реконструкция пешеходного моста, создание горок для зимнего катания. Также будут установлены спроектированные по детским рисункам арт-объекты. «Желаю, чтобы ваш город оставался зелёным, уютным и гостеприимным», - подытожил губернатор.

За победу в конкурсе Министерства строительства РФ по созданию комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» губернатор вручил символ лидерства – статуэтку.

В 2022 году Госкорпорацией Росатом – дан старт коммуникационному проекту «Новые созидатели», цель которого – отметить лучших представителей разных профессий и сфер деятельности. Участниками данной инициативы стали 53 зареченца.

Имена 10-ти победителей, набравших наибольшее число голосов, будут размещены на городской Аллее «Новые созидатели». Трое жителей закрытого города стали обладателями гран-при конкурса. Олег Мельниченко передал им заслуженные награды.