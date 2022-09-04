В Пензе в течение двух дней проходил приуроченный к Дню знаний фестиваль детского кино

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В этом году впервые фестиваль проходил два дня! В киноконцертном зале "Пенза" юные зрители посетили показ новых серий киножурнала «Ералаш» Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, встретились со сценаристом режиссёром Артуром Гройсом (г. Москва).

2 сентября состоялся показ детского фильма «Правила геймера» киностудии «Беларусьфильм» режиссёр - Игорь Четвериков.

Кинопоказ фильма студии «Беларусьфильм» состоялся в рамках подписанного соглашения о культурном сотрудничестве Республики Беларусь и Пензенской области. А перед сеансом было показано видеообращение генерального директора республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия Беларусьфильм» Владимира Михайловича Карачевского.