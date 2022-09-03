Два года и два месяца проведет в колонии 19-летний житель Мордовии, обокравший приемную мать

По информации пресс-службы МВД РМ, на вырученные денежные средства он приобрел новый мопед, а также потратил на иные личные нужды.
Сотрудники уголовного розыска ПП11 (по обслуживанию Ельниковского района) ММО МВД России «Краснослободский» задержали молодого человека и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.
Часть денег, вырученных за продажу ювелирных изделий, полицейские изъяли.
Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.