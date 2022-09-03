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Общество3 сентября 2022 13:51

Жители Пензенской области написали «Диктант Победы»

В акции принял участие председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Международный исторический диктант прошел уже в четвертый раз. В пензенской области было организовано 119 очных площадок.

Спикер регионального парламента Валерий Лидин в этом году впервые написал «Диктант Победы» в дистанционном формате – прийти на площадку ему не позволил плотный график.

- Военные годы от нас все дальше, но мы не имеем права о них забывать, – отметил председатель Законодательного Собрания, – особенно сейчас, когда наша страна вновь противостоит нацизму.

Всего в акции приняли участие более пяти тысяч жителей области: представители органов власти, депутаты, предприниматели, учащиеся, пенсионеры.