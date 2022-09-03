Валерий Лидин стал гостем мероприятия, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Валерий Лидин напомнил, что по поручению губернатора Олега Мельниченко, в нашем регионе реализуется программа догазификации. Пензенская область входит в число лидеров в стране по темпам ее реализации.

-От вас и вашей работы зависят комфортные условия жизни и настроение жителей, – отметил спикер регионального парламента и пожелал работникам отрасли благополучия, крепчайшего здоровья.

В конце торжественного мероприятия Валерий Лидин вручил награды работникам отрасли