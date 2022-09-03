Полицейские установили пензенца, укравшего в маршрутном такси кошелек у 19-летней девушки

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе установили пензенца 1981 года рождения, причастного к краже.
Злоумышленник дал признательные показания.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.