Глава администрации Пензы провел совещание по вакцинации

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Участие в мероприятии приняли первый замглавы городской администрации Олег Денисов, представители министерства здравоохранения Пензенской области, управления Роспотребнадзора, ГБУЗ «Городская поликлиника», главврачи медицинских учреждений.

Присутствующим напомнили о необходимости вакцинации в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Таким образом работники в сфере бизнеса смогут минимизировать возможные экономические трудности, связанные с заболеваемостью сотрудников и снижением эффективности их деятельности.

Кроме того, усложнить работу организаций могут и ограничительные меры.

Как отметил Александр Басенко, на текущий момент наблюдается существенный рост заболевших ковидом. Целый ряд регионов РФ уже вынужден вводить ограничения. Введение подобных мер в Пензенской области будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Мы готовы оказать содействие городской поликлинике, чтобы врачи приезжали на территории предприятий и без отрыва от производства проводили вакцинацию как от гриппа, так и от ковида», – подчеркнул градоначальник.

Для этого хозяйствующим субъектам нужно сформировать заявку с указанием удобного времени для посещения медработников и количеством прививаемых.

Глава администрации города проинформировал о приобретении регионом порядка 9000 распылителей для назальной вакцины.

«По воздействию на организм она также эффективна, как и прививка. Отличается только удобством использования», – уточнил он.

Также в рамках встречи состоялась дискуссия в формате вопрос-ответ.