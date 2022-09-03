В августе текущего года жители Мордовии поделились с мошенниками 20 миллионами рублей

По информации пресс-службы МВД РМ, самыми распространенными способами обмана и хищения денежных средств стали призывы к защите от несанкционированного списания и оформления кредита неизвестными с последующим переводом сбережений на так называемый резервный счет.

Подобным образом один из потерпевших лишился сразу 9 миллионов рублей. Всего же таким способом местные жители потеряли порядка 14 миллионов.

Еще около 4 миллионов заявители лишились во время продажи и покупки товаров в интернете. 1 миллион перечислил неизвестным местный житель, пытаясь заработать на электронных торгах.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Для перечисления вам денежных средств достаточно только номера банковской карты.