Олег Мельниченко дал старт федеральному проекту «Профессионалитет» в регионе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Кластер будет работать на базе Пензенского государственного аграрного университета по государственной программе Российской Федерации «Развитие образования». Объединены 3 профессиональные образовательные организации и 9 ведущих сельхозпредприятий. Благодаря такому формату, студенты смогут получать опыт при освоении востребованных профессий, практиковаться в процессе обучения.

Губернатор осмотрел лабораторные помещения центра опережающей профессиональной подготовки, подчеркнул, что проект «Профессионалитет» - это новое слово в образовании, позволяющее значительно повысить уровень знаний и компетенций выпускников высшего учебного заведения.

«Сейчас специалисты сельскохозяйственной отрасли очень востребованы, поэтому очень важно создавать возможность для молодёжи – учиться в хороших условиях, на современном оборудовании, обеспечивая уже на этапе обучения связь между учебным заведением и потенциальными работодателями», - отметил Олег Мельниченко.

Для будущих аграриев доступны лаборатории по таким направлениям как: трактора и автомобили, самоходная, прицепная, навесная сельскохозяйственная техника, ремонт и испытания электрооборудования, топливной аппаратуры автотракторной техники.

Новые лабораторные площадки позволят студентам приобретать знания по ботанике, экологии и оценки качества продукции растениеводства. А также – в сфере воспроизводства плодородия, агрохимического обследования почв, физиологии растений и селекции, микробиологии, генетики и защиты растений. Открыты обучающие цеха переработки молока и мяса, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства.