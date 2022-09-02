В Пензенской области, приехав в село на похороны сестры, мужчина избил ее пьяного сожителя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством.