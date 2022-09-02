В Мордовии следователи предъявили обвинение во взяточничестве бывшему начальнику колонии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Кроме того, в 2020 году за непривлечение осужденного к труду начальник ИК получил мелкую взятку в 9 300 рублей. На эту сумму осужденный безналично оплатил адресные папки.

Бывший начальник колонии, отчитавшись перед исправительным учреждением якобы за приобретенные канцтовары, полученные из кассы деньги потратил на собственные нужды.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия и при содействии ОСБ регионального УФСИН.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-17 УФСИН России по РМ. Ему предъявлены обвинения: в мелком взяточничестве; легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; получении взятки.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.