В Пензе более 1500 человек приняли участие в донорской акции «Всегда рядом»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В весенний и летний периоды прошли два этапа благотворительного марафона. Сотрудники предприятий, входящих в состав Пензенского регионального отделения СоюзМаш России, активно сдавали кровь на протяжении всей акции.

Не менее важна роль волонтеров, которые помогают организовывать донорские сессии.

«Проведение подобных мероприятий помогает значительно пополнять запас гемокомпонентов, что гарантирует своевременное оказание трансфузиологической помощи пациентам лечебных учреждений региона», - отмечает главный врач Центра крови Татьяна Крылова.

Всего в донорских сессиях марафона «Всегда рядом» приняли участие более 1500 сотрудников компаний, входящих в состав ПРО «Союз машиностроителей России».