Подписано Соглашение о сотрудничестве правительства Пензенской области и «Росагролизинга»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Стороны обсудили вопросы сохранения льготного лизинга для пензенских аграриев – приобретения сельскохозяйственной техники на выгодных условиях Росагролизинга. Была затронута тема расширения функционала машиноиспытательных станций, развития их взаимоотношений с местными производителями АПК.

«АПК Пензенской области даёт порядка 17 процентов валового регионального продукта, если с переработкой считать – то ещё больше. Это огромный вклад, и мы очень рады, что у нас есть такой вуз, как аграрный университет, выделяем средства из регионального бюджета на работу с ним, - сказал Олег Мельниченко. – Развиваемся достаточно динамично, каждый год новые земли вводим в севооборот, в прошлом году – больше 34 тысяч гектаров».

Губернатор уточнил, что от уровня механизации во многом зависит повышение урожайности, современная техника позволяет более качественно проводить уборку.

По словам Павла Косова, для его компании – большая честь быть сегодня причастными ко Дню знаний в аграрном вузе Пензенской области, внести свой вклад в его развитие.

«Это третья профильная аудитория, которую мы здесь открываем. Современное пространство, где можно комфортно получать знания», - сказал руководитель АО «Росагролизинг» при осмотре вновь оснащённого учебного помещения.

«Истории взаимоотношений компании с регионом уже более 20 лет. Общая сумма инвестиций превышает 8 миллиардов рублей. Порядка 25 процентов от общего объёма приобретаемой в области техники завозится через программу Росагролизинга», - добавил гендиректор.

И уточнил также, что наряду с технической и технологической модернизацией, компания занимается финансированием инвестиционных проектов, готова подключиться к реализации программы технического оснащения пензенских элеваторов и перерабатывающих предприятий.

В завершении встречи Олег Мельниченко и Павел Косов подписали Соглашение о сотрудничестве, договорились о дальнейшем укреплении деловых контактов.