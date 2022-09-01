Пензенской школе №59 присвоили имя Евгения Паролина

Евгений Павлович Паролин был первым директором школы. Он сражался на фронте в годы Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Волховском и Ленинградском фронтах, был награжден орденом Славы 3-й степени и другими знаками отличия.

Идея присвоить школе его имя принадлежит педагогам и родителям учеников. Инициативу одобрил и губернатор Олег Мельниченко.

Директор школы Инна Николаевна Орлова поблагодарила за высокую честь, оказанную учебному заведению, подчеркнула, что долго ждали этого дня, будут стремиться быть достойными носить имя Евгения Паролина.

После окончания торжественной линейки Валерий Лидин провел для старшеклассников открытый урок «Разговоры о важном» и рассказал им об истории парламентаризма в нашей области.