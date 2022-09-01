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Происшествия1 сентября 2022 11:42

С начала года сотрудники МЧС Мордовии более 700 раз выезжали на тушение мусора и травы

Несмотря на активную разъяснительную работу с населением, желающих пожечь сухостой с каждым годом не убавляется
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Однако любители «быстрой уборки» не догадываются о серьезных последствиях такого решения: огонь быстро распространяется по сухой траве и мусору и с легкостью переходит я на жилые дома – даже если ближайший населенный пункт находится в паре километра от костра.

Очередной рейд по городскому округу Саранск, который провели сотрудники МЧС по РМ, выявил несколько нарушителей. Пойманные за сжиганием мусора граждане признались: о запретах и особом противопожарном режиме знают, но требования не соблюдают.

Сотрудники МЧС напоминают: за сжигание мусора и сухой травы во время действия противопожарного режима предусмотрено предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10000 до 20000 рублей.