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Экономика1 сентября 2022 11:13

Предприятия пензенского кондитерского кластера примут участие в крупнейшей выставке SobMaExpo

Она будет проходить 7 и 8 сентября в Москве
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Главная цель мероприятия - помочь ритейлу сохранить и улучшить ассортимент на полках после ухода с рынка иностранных брендов.

Участниками выставки станут российские компании, выпускающие продукцию под собственной маркой. В этом году более 100 предприятий продемонстрируют свои возможности производства товаров первой необходимости: бытовой химии, БАДов, косметики и другой продукции. Акцент будет сделан именно на региональных производителях.

Одними из участников выставки станут пензенские компании «Русский кондитеръ» и «Биокор», входящие в региональный кондитерский кластер. Региональные производители представят сладости, а также биологически активные добавки к пище.