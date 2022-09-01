Предприятия пензенского кондитерского кластера примут участие в крупнейшей выставке SobMaExpo

Главная цель мероприятия - помочь ритейлу сохранить и улучшить ассортимент на полках после ухода с рынка иностранных брендов.

Участниками выставки станут российские компании, выпускающие продукцию под собственной маркой. В этом году более 100 предприятий продемонстрируют свои возможности производства товаров первой необходимости: бытовой химии, БАДов, косметики и другой продукции. Акцент будет сделан именно на региональных производителях.

Одними из участников выставки станут пензенские компании «Русский кондитеръ» и «Биокор», входящие в региональный кондитерский кластер. Региональные производители представят сладости, а также биологически активные добавки к пище.