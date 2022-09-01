Фельдшер Светлана Соколина приступила к работе в селе Липовка Башмаковского района

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

За свое решение устроиться на работу в сельской местности Светлана Соколина получит единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

- К ФАП селе Липовка прикреплено 600 человек, из них 95 – это дети. Большая часть пациент – пенсионеры, нуждающиеся в постоянном наблюдении. Светлана Владимировна уже успела зарекомендовать себя как грамотный специалист, - отметила главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

Светлана Соколина закончила в этом году Пензенский областной медицинский колледж по специальности «Лечебное дело».