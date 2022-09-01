Зампрокурора региона проверил условия содержания в ИК № 5 УФСИН РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В проверке приняли участие и другие сотрудники УФСИН России по Пензенской области и региональной прокуратуры.

Проведен обход основных объектов пенитенциарного учреждения, включая помещения для приема пищи, жилую зону, запираемые помещения и производственные участки.

По завершении обхода зампрокурора области провел личный прием осужденных, в ходе которого обратившимся разъяснены требования действующего законодательства, приняты 2 письменных обращения.

Результаты проверки в ФКУ ИК-5 обсуждены на оперативном совещании, руководству учреждения даны указания принять меры к устранению выявленных нарушений, в частности, в сфере обеспечения режимных требований, а также пожарной безопасности, бытовых условий и медобслуживания осужденных.

Начальнику УФСИН России по Пензенской области готовится представление, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.