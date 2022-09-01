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Происшествия1 сентября 2022 7:37

Жителю Ленинского района Пензы полицейские возвратили украденный неизвестным велосипед

Как выяснилось, похитителем оказался гостивший у соседки мужчины по подъезду знакомый
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудниками уголовного розыска личность подозреваемого была установлена.36-летний житель Пензы вину свою признал. По его словам, он был в гостях у своей знакомой, которая проживает в одном подъезде с потерпевшим.

Похищенный велосипед изъят у подозреваемого и передан законному владельцу. Потерпевший поблагодарил полицейских за профессионализм и самоотдачу их нелегкому делу.

По данному факту в отделе дознания ОП №1 УМВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.