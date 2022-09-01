Поздравление Главы Республики Мордовия Артема Здунова с Днем знаний

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Школьные годы чудесные! В памяти каждого человека на всю жизнь остаются трогательные моменты, связанные с началом учебного года. Мы бережно храним каждую крупицу воспоминаний о своём первом учителе, одноклассниках, которые протягивали руку помощи в сложные моменты и научили дорожить дружбой.

В этом году в школах Мордовии впервые за парты сядут 7 500 первоклассников. Для них начнется время удивительных открытий и ярких впечатлений. А ученики старших классов встанут перед выбором своего дальнейшего профессионального пути. Помните: знания – залог успеха и лучшие инвестиции, которые вы можете выбрать для себя.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы у нашей молодежи были лучшие условия для развития.

Добрые, мудрые, отзывчивые, готовые на все ради своих учеников и студентов – такие педагоги работают в сфере образования Мордовии. Низкий поклон вам, дорогие учителя!

От всей души желаю крепкого здоровья и успехов. Пусть весь учебный год пройдет с отличным настроением, и вы добьетесь всего задуманного.

Глава Республики Мордовия А. Здунов