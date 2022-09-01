В Пензе в День знаний пройдут праздничные мероприятия

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В 12:00 на Фонтанной площади состоится концертно-развлекательная программа, где примут участие лучшие детские и молодежные коллективы города.

В парке Белинского для бывших, настоящих и будущих школьников в 14:00 на территории танцплощадки начнутся мастер-классы, игры и эстафеты, в 15.30 - большой квест по парку.

В 15:00 Пензенский зоопарк приглашает всех на показательное кормление обезьян.

Детский парк встретит гостей «Карнавалом знаний» в 16:00.

А в 18:00 на Набережной реки Суры в рамках проекта «Театр импровизаций» состоится концерт солистов вокальной студии «Шанс» детской музыкальной школы имени В.П. Чеха.