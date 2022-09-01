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Общество1 сентября 2022 5:52

Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем знаний

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником - Днем знаний!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В этот торжественный день во всех уголках нашей необъятной Родины звенят школьные звонки, возвещая о начале нового учебного года.

Сфера образования всегда была и останется одним из важнейших государственных приоритетов. Мы хотим видеть молодежь широко образованной, гармонично развитой, обладающей активной гражданской позицией и лидерскими качествами.

В Пензенской области делается всё, чтобы подрастающему поколению было комфортно и интересно учиться. Строятся новые и модернизируются старые школы, классы наполняются самым современным оборудованием.

Вся эта плодотворная деятельность подчинена решению масштабной задачи – сделать российскую школу одной из лучших в мире. Уверен, что достичь такой цели нам вполне по силам. Залогом этому служат наш добросовестный труд, бережное сохранение и приумножение лучших традиций отечественной педагогики!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и труде!