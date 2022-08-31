Следователи устанавливают обстоятельства травмирования в Пензе девятилетней девочки

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом по Октябрьскому району Пензы регионального СУ СК РФ проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает взрослых быть внимательными, исключить нахождение детей около оборудования, иных потенциально опасных объектов, эксплуатация которых в отсутствие взрослых может причинить вред здоровью несовершеннолетних.