Сегодня Пензенская область перешла отметку в три миллиона тонн собранного зерна

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

За всю историю региона такой урожай собран в четвертый раз. Но прежде и площади засеянных земель были больше.

Например, в 1973 году это было 1579 тысяч гектаров, а в 1974-ом - 1620 тысяч гектаров. Сегодня, благодаря внедрению современных технологий и качественных удобрений, наши аграрии добились таких показателей с 858 тысяч гектаров земель.

«Для хранения такого объема зерна нужны большие площади, - отметил губернатор, - у нас они есть. В регионе работают 22 элеватора, хлебоприемное предприятие и зерносклады. В них умещается практически 3,4 миллиона тонн урожая.

Один из элеваторов находится в Колышлейском районе, это объект ГК «Дамате», сейчас в нем заканчивается реконструкция. Сегодня в ходе рабочей поездки я осмотрел производственные мощности. Вижу, что помещения для хранения зерна, действительно, масштабные – уместится 37,5 тысяч тонн урожая, а в рукавах – еще 50 тысяч тонн. Рядом с элеватором строят и высокотехнологичный комбикормовый завод. Оба объекта планируют сдать уже в октябре.

Уверен, что нам удастся сохранить собранный урожай и приумножить его в последующие годы, - подытожил Глава субъекта РФ.