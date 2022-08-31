В Пензе повышается безопасность пешеходных переходов у школ

Их обустройство выполнено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Соответствующие нормативам элементы безопасности появились в районе лицея №14, у школ №65/23 и 32, около кадетской школы по делам ГОЧС № 70.

По информации пресс-службы администрации Пензы, на данных объектах установили консольные опоры, пешеходные удерживающие ограждения, дополнительные дорожные знаки и светофоры, а также заменили дорожные знаки «Дети», «Пешеходный переход» на знаки на щитах со световозвращающей поверхностью желто-зеленого цвета.

Кроме того, выполнены искусственные дорожные неровности, совмещённые с переходом.

«В настоящее время работы завершены в полном объеме. Осуществляются мероприятия по подключению вновь установленных светофоров к сетям электроснабжения», - пояснила начальник отдела обеспечения дорожного движения Управления ЖКХ Марина Ванюхина.

Названный проект действует с 2017 года. За это время организовано 85 соответствующих нормативам пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений.

Работы по нацпроекту БКД направлены на снижение аварийности, повышение уровня комфортности и безопасности автомобильного движения.