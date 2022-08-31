ВТБ в Пензенской области увеличил объем кредитования населения вдвое

Розничный кредитный портфель подразделения на 1 июля составил 19,2 млрд рублей. В банке отмечают восстановление кредитной активности клиентов: спрос на розничные кредиты в июне по сравнению с маем увеличился более чем в 2 раза, до 467 млн рублей.

Основной объем выданных кредитов в первом полугодии приходится на ипотеку – 1,6 млрд рублей. На втором месте – кредиты наличными, которых жители региона оформили более чем на 1 млрд рублей. Еще 200 млн рублей банк предоставил по программам автокредитования.

После весеннего спада, вызванного резким ростом ключевой ставки, в июне кредитная активность населения начала восстанавливаться. Продажи ипотеки в Пензенской области по сравнению с маем выросли на 70%, превысив 183,3 млн рублей. В рамках потребительского кредитования объем июньских выдач составил 204,8 млн рублей, рост к предыдущему месяцу - плюс 20%.

В своих повседневных тратах жители региона продолжают активно использовать средства на кредитных картах. Портфель по ним с начала года вырос на 10%, до 760 млн рублей.

«Первое полугодие для розничного кредитования получилось реверсивным. Резкое повышение ключевой ставки в первом квартале привело к серьезному спаду спроса на кредитные продукты. Но стагнация рынка была недолгой: поэтапное снижение ключевой ставки и улучшение условий по розничным кредитам уже в июне положительно отразились на объемах наших продаж. В июле этот тренд продолжился - по сравнению с июнем мы нарастили выдачи на 20%. Наиболее динамично при этом растет спрос на ипотечные займы, здесь рост от месяца к месяцу почти на треть. И мы рассчитываем, что на фоне корректировки ставок и развития госпрограмм эта тенденция до конца года сохранится», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Пензенской области на 1 июля составил 21,2 млрд рублей. Основной его объем – 18,1 млрд рублей составляют депозиты, портфель которых с начала года увеличился на 13%.

Как отметил руководитель регионального подразделения банка, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки регулятором, у жителей региона по-прежнему сохраняется интерес к классическим сберегательным рублевым инструментам, среди которых наиболее востребованы депозиты с короткими сроками размещения.