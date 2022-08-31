Сотрудники СК Нижегородской области разыскивают несовершеннолетнего Михаила Горбачева

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

СУ СК РФ по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Горбачева Михаила Романовича 2 ноября 2006 года рождения.

12 мая Михаил Горбачев ушел из дома по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде, и до настоящего времени его местонахождение не установлено

Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, крашеные.

Особые приметы: на правой ноге татуировка в виде костра.

На момент исчезновения был одет в красную куртку, темно-синие джинсы, черно-белые матерчатые кроссовки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить по телефонам: 8 (831) 268-43-00, 268-43-02, 268-61-10, «02» («102» с мобильного телефона) либо 8-920-069-50-20.