Мост через реку Ломовку в Пензенской области готов на 45%

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Мост в селе Пешая Слобода был построен в 1911 году. В этом году его начали ремонтировать в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы планируется завершить в 2023 году, на сегодня объект готов на 45%.

Посетив объект, губернатор Олег Мельниченко убедился, что работы ведутся по графику.

- В следующем году мы приступим к строительству еще одного моста, шаг за шагом будем приводить транспортные объекты в порядок, - отметил он.