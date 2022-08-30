Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в пензенских школах пока вводить не планируется

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть мер, принятых в прошлом году, на данный момент отменена.

В частности, теперь в школах и детских садах можно проводить массовые мероприятиях на свежем воздухе.

Теперь учащимся школ не нужно будет сидеть весь день в одном кабинете – они смогут посещать разные, как раньше.

Была отменена и социальная дистанция.

Число уроков, а также перемен в новом учебном году пока не планируется сокращать.

Также детям не нужно будет приносить медицинские справки, если они контактировали с заболевшим коронавирусом.

На входе в школы и детские сады по-прежнему будут измерять температуру. Требование, чтобы сотрудники, отвечающие за приготовление и раздачу пищи, носили маски и перчатки, также сохраняется. Массовые мероприятия в помещениях запрещены.