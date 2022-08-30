Олег Мельниченко распорядился обеспечить безопасность школьников на дорогах

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«В этом году у нас почти 14 тысяч первоклассников сядут за парты. Поручаю министерству образования – с первых дней сентября – организовать со школьниками занятия по безопасности дорожного движения.

В каждом образовательном учреждении есть паспорт дорожной безопасности и схема безопасного движения учащихся. Необходимо их актуализировать, довести информацию до каждого школьника», - поставил задачу руководитель субъекта РФ.

«Поручаю главам администраций городов и районов проверить состояние дорог, тротуаров, пешеходных переходов вблизи образовательных и дошкольных учреждений. Есть время, чтобы ещё раз проконтролировать состояние пешеходных и подъездных путей к учебным заведениям», - добавил он.

С 22 августа на территории области проводится месячник по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!».

Министерству образования совместно с министерством общественной безопасности поручено организовать родительские собрания, на которых ещё раз напомнить правила перевозки детей в легковых автомобилях.

Совместно с ГИБДД должны быть проведены профилактические рейды, направленные на строгое соблюдение правил дорожного движения вблизи школ.

Также Олег Мельниченко отметил обязательность контроля подготовки к новому учебному году членами правительства. В том числе, уровня благоустройства территорий, прилегающих к учреждениям образования.