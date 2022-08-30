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Общество30 августа 2022 6:09

Полицейские Ульяновска обращаются к жителям Мордовии и пензенцам за помощью

Сотрудники ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска разыскивают без вести пропавшего мужчину
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сотрудниками ОМВД России по Засвияжскому району разыскивается пропавший без вести житель г. Ульяновска - Ипполитов Николай Фёдорович 1978 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 23 июля 2022 года.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие тёмно-русые волосы, имеются лобные залысины, глаза серо-голубого цвета.

Был одет: бейсболка светлого цвета, рубашка с коротким рукавом, тёмные штаны, кроссовки белые с синими вставками.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции, а также по телефону 89656939225 или 102 с мобильного телефона федеральных операторов сотовой связи.