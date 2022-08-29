Задолженность управляющих компаний перед «ТНС энерго Пенза» превышает 142 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба компании

По состоянию на 1 августа 2022 года задолженность управляющих компаний региона перед гарантирующим поставщиком электроэнергии «ТНС энерго Пенза» превысила 142 млн рублей.

Наиболее крупные суммы задолженности накопили компании, управляющие многоквартирными домами в городе Пензе, Заречном и микрорайоне «город Спутник» села Засечного:

Данные по задолженности

При этом жители многоквартирных домов зачастую исправно вносят плату за потребленную электроэнергию и не знают, что поставщику ресурса денежные средства от управляющей компании поступают не в полном объеме.

Задолженность за ресурс свидетельствует о некачественной работе управляющих организаций, а также может отразиться на надежности энергоснабжения жителей, поскольку энергосбытовой компании в свою очередь необходимо своевременно оплачивать покупку электроэнергии на оптовом рынке и услуги сетевых организаций.

«ТНС энерго Пенза» предпринимает весь комплекс мер в отношении неплательщиков, предусмотренный действующим законодательством. С целью недопущения роста дебиторской задолженности должникам предлагаются варианты досудебного урегулирования, реструктуризация задолженности, заключение гражданами прямых договоров с гарантирующим поставщиком. Одновременно активно ведется и работа по взысканию долгов в судебном порядке.