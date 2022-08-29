В Пензе трехлетний ребенок разбился, выпав из окна

Подробности происшествия были опубликованы в Telegram-канале «ГПЗ-онлайн». Трагедия произошла днем 28 августа в одном из домов на улице Измайлова.

Как рассказал одна из подписчиц канала, ребенок выпал из окна подъезда. Его мама отвлеклась всего на секунду, чтобы открыть дверь – она и малыш возвращались с прогулки. Этого времени ребенку хватило, чтобы забраться на подоконник. Мальчик упал с восьмого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.