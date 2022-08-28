Мэр Пензы поблагодарил предпринимателей за помощь Пологовскому району

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Уже несколько недель пензенские предприниматели отправляют в Запорожье продукты, медикаменты, товары первой необходимости. В пятницу мэр города Александр Басенко пригласил их на торжественную встречу, чтобы лично поблагодарить за неравнодушие и помощь.

- Надеюсь на дальнейшее взаимодействие в решении проблем людей, остро нуждающихся в нашей поддержке. Ваш вклад в общее доброе дело еще раз подчеркивает, что в Пензе живут неравнодушные и отзывчивые люди, - отметил мэр.