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Общество28 августа 2022 12:05

Мэр Пензы поблагодарил предпринимателей за помощь Пологовскому району

Напоминаем, что Пензенская область взяла над ним шефство
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Уже несколько недель пензенские предприниматели отправляют в Запорожье продукты, медикаменты, товары первой необходимости. В пятницу мэр города Александр Басенко пригласил их на торжественную встречу, чтобы лично поблагодарить за неравнодушие и помощь.

- Надеюсь на дальнейшее взаимодействие в решении проблем людей, остро нуждающихся в нашей поддержке. Ваш вклад в общее доброе дело еще раз подчеркивает, что в Пензе живут неравнодушные и отзывчивые люди, - отметил мэр.