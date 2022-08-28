В Пензе дети ДНР и ЛНР познакомились с профессией инспектора ГИБДД

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Гости провели профилактическое мероприятие «Знакомство с профессией инспектора ГИБДД».

Автоинспекторы напомнили участникам о правилах безопасного перехода через проезжую часть и сигналах светофора,необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств в транспортном средстве, использовании световозвращающих элементов на одежде, подробно рассказали о своей профессии, истории создания службы.

И, конечно, ребята попробовали себя в роли сотрудника ГИБДД.

У каждого из юных участников встречи была возможность посидеть в патрульном автомобиле ДПС, самостоятельно включить громкоговорящее устройство, световые спецсигналы, призвать отдыхающих соблюдать Правила дорожного движения.

Всем участникам мероприятия были вручены тематические памятки, листовки и раскраски.