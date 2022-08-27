В Саранске вынесли приговор членам религиозной организации «Свидетели Иеговы»*

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Несмотря на то, что «Свидетели Иеговы»* были признаны экстремистской организацией еще в 2017 году, в Саранске ее члены продолжали свою деятельность: набирали новых рекрутов, печатали и распространяли литературу со своими идеями.

Зимой 2019 года сотрудники МВД по РМ и республиканского УФБС провели совместную операцию по пресечению работы религиозной организации. На этой неделе шесть адептов «Свидетелей Иеговы»* предстали перед судом. Обвиняемым было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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*запрещенная в Российской Федерации организация