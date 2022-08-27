Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2022 9:32

В Саранске вынесли приговор членам религиозной организации «Свидетели Иеговы»*

Крупномасштабная операция по пресечению преступной деятельности была проведена в феврале 2019 года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Несмотря на то, что «Свидетели Иеговы»* были признаны экстремистской организацией еще в 2017 году, в Саранске ее члены продолжали свою деятельность: набирали новых рекрутов, печатали и распространяли литературу со своими идеями.

Зимой 2019 года сотрудники МВД по РМ и республиканского УФБС провели совместную операцию по пресечению работы религиозной организации. На этой неделе шесть адептов «Свидетелей Иеговы»* предстали перед судом. Обвиняемым было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

____________________________________________

*запрещенная в Российской Федерации организация