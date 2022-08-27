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Общество27 августа 2022 8:50

В поселке Башмаково открыли мемориальную доску Михаилу Пономареву

В церемонии принял участие председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В прошлом месяце пензенские парламентарии принял решение присвоить башмаковской библиотеке имя Михаила Пономарева, представлявшего нашу область в Совете Федерации с 2016 по 2021 год. На здании была установлена мемориальная табличка.

- Михаил Николаевич прожил яркую жизнь. Несмотря на то, что большую часть жизни он работал вне Пензенской области, о родном Башмаковском районе он никогда не забывал. В памяти людей останутся многие из его славных дел, его чуткость, внимательность к просьбам земляков, доброжелательность и глубокая порядочность.

По завершении официальной части мероприятия участники ознакомились с экспозицией «Гражданин. Патриот. Наш земляк».