В поселке Башмаково открыли мемориальную доску Михаилу Пономареву

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В прошлом месяце пензенские парламентарии принял решение присвоить башмаковской библиотеке имя Михаила Пономарева, представлявшего нашу область в Совете Федерации с 2016 по 2021 год. На здании была установлена мемориальная табличка.

- Михаил Николаевич прожил яркую жизнь. Несмотря на то, что большую часть жизни он работал вне Пензенской области, о родном Башмаковском районе он никогда не забывал. В памяти людей останутся многие из его славных дел, его чуткость, внимательность к просьбам земляков, доброжелательность и глубокая порядочность.

По завершении официальной части мероприятия участники ознакомились с экспозицией «Гражданин. Патриот. Наш земляк».