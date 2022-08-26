В Саранске мошенница подменила сбережения пенсионерки купюрами «банка приколов»

24 августа в полицию обратилась 90-летняя жительница Саранска. Пенсионерка рассказала, что несколькими днями ранее к ней в квартиру пришла неизвестная, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Гостьям заявила, будто скоро в стране пройдет денежная реформа и попросила продемонстрировать ей все имеющиеся средства, чтобы она зафиксировала номера купюр.

Пожилая женщина так и сделала и принесла злоумышленнице свои сбережения в размере 370 тысяч рублей. «Сотрудника ПФР» переписала их номера и ушла. Спустя несколько дней пенсионерка решила пересчитать накопленное и обнаружила вместо настоящих денег 74 купюры «банка приколов».

Расследование продолжается.