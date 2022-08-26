Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 10:54

Осенью в Пензенской области посадят 50 тысяч сеянцев сосны

В регионе снова пройдет традиционная акция «Сохраним лес»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В рамках нее каждый год с конца августа по ноябрь добровольцы высаживают деревья по всей России. В прошлом году в Пензенской области посадка проходила на территории села Кондоль Пензенского района.

В этом году в регионе планируется озеленить еще 36 гектаров. Принять участие в акции может каждый. Нужно зайти на сайт сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться, связаться с координатором для уточнения деталей высадки и приехать на место. Инвентарь будет предоставлен организаторами.

- Также такие проекты помогают встретиться людям и организациям, заинтересованным в сохранении лесов, – отметил руководитель Пензенского отделения экологического движения России «Эка» Алина Можачкина-Грибанова.