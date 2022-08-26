В Пензенской области построят распределительный центр «Вайлдберриз»

Накануне губернатор Олег Мельниченко и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве.

- Наш регион всегда открыт для бизнеса и инвестиций, - отметил губернатор. - Компания «Вайлдберриз» зарекомендовала себя как социально ответственный бизнес, и поэтому мы готовы сотрудничать с ней. Строительство логистического центра позволит создать в Пензенской области пять тысяч рабочих мест.

Представители «Вайлдберриз» еще весной посетили Пензенскую область и осмотрели возможные площадки для будущего центра. Предполагается, что он будет построен рядом с микрорайоном «Заря-2» или возле трассы М-5.

- Мы ожидаем, что возведение данного центра позволит ускорить доставку интернет-заказов, - отметила Татьяна Бакальчук. – Сейчас на «Вайлдберриз» зарегистрированы больше трех тысяч пензенских предпринимателей. Реализация проекта позволит местному бизнесу увеличить свои продажи в сегменте интернет-продаж.