В Мордовии растет заболеваемость COVID-19

Фото: Пресс-служба правительства Республики Мордовия

Участники заседания регионального оперштаба 25 августа обсудили профилактику коронавирусной инфекции в республике.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 осложняется: в сутки фиксируется более 130 случаев заражения, 109 пациентов находятся в ковидных госпиталях.

В Теньгушевском, Атяшевском, Большеигнатовском, Лямбирском районах и Саранске показатель заболеваемости значительно выше, чем в среднем по республике.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин подчеркнул, что заметно увеличивается нагрузка на амбулаторное звено - необходим дополнительный автотранспорт для участковых врачей.

Основными мерами профилактики коронавирусной инфекции являются иммунизация населения и своевременное проведение тестирования.

На сегодня план по ревакцинации взрослого населения выполнен на 75.3 %.

В преддверии нового учебного года тестирование на коронавирусную инфекцию пройдут работники образования, а также сотрудники социальной защиты и других сфер, которые работают с большим количеством людей.

Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил возобновить проведение на регулярной основе дезинфекции мест массового пребывания граждан: подъездов и лифтов в многоквартирных домах, остановок и объектов общественного транспорта.

Еще одно значимое направление работы – продолжение углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию.