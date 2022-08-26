Очередная пенсионерка в Пензе стала жертвой мошенников

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, пенсионерке позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником службы безопасности банка. И женщина поверила незнакомцу, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, а для предотвращения этого надо , оформив кредит самой, перечислить деньги на безопасный счет.

Пенсионерка подала заявки на кредиты в различные банки. И начала писать свою кредитную историю. Клерки банков охотно ей помогали - женщина получила денежные средства. Через банкомат перечислила более 1 млн. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

Чувство тревоги появилось у нее позже. Как и осознание того, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.