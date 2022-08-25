Александр Басенко осмотрел строящийся дом для переселенцев в Заре

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Строительство дома на 214 квартир ведется по графику: сегодня рабочие приступили к возведению крыши, через две недели начнется благоустройство территории. Отдать ключи владельцам квартир планируется уже к концу года. В жилье будет выполнена отделка и установлена сантехника.

- Эти квартиры предназначены не только для переселенцев, но и для детей-сирот. Всего в Заре построят восемь домов, - отметил глава администрации Александр Басенко.

Надзор за строительством осуществляет Стройконтроль и Управление капитального строительства города.