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Общество25 августа 2022 13:44

Валерий Лидин принял участие в церемонии открытия фестиваля «От зерна до каравая»

Она состоялась сегодня в Башмаковском районе
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По словам председателя Законодательного Собрания Пензенской области, хлеб издавна считается символом достатка, благополучия, жизни.

- Башмаковский район всегда славился высокими урожаями, - отметил он. – Безусловно, это заслуга работников аграрной сферы.

Спикер регионального парламента выразил им благодарность, подчеркнув, что своим нелегким трудом они обеспечивают продовольственную безопасность страны. После этого Валерий Лидин вручил почетные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания Пензенской области отличившимся жителям района.

Помимо этого, министр здравоохранения Пензенской области, семь лет возглавлявший Башмаковскую ЦРБ, получил звание «Почетный гражданин Башмаковского района».