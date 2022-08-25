Валерий Лидин принял участие в церемонии открытия фестиваля «От зерна до каравая»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По словам председателя Законодательного Собрания Пензенской области, хлеб издавна считается символом достатка, благополучия, жизни.

- Башмаковский район всегда славился высокими урожаями, - отметил он. – Безусловно, это заслуга работников аграрной сферы.

Спикер регионального парламента выразил им благодарность, подчеркнув, что своим нелегким трудом они обеспечивают продовольственную безопасность страны. После этого Валерий Лидин вручил почетные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания Пензенской области отличившимся жителям района.

Помимо этого, министр здравоохранения Пензенской области, семь лет возглавлявший Башмаковскую ЦРБ, получил звание «Почетный гражданин Башмаковского района».