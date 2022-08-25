Пензенская область - лидер ПФО по урожайности зерновых и зернобобовых культур

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы министерства, в этом году пензенские аграрии планируют собрать больше трех миллионов тонн зерна. По этому показателю Пензенская область является лидером среди регионов ПФО.

На сегодня урожай собран с площади более 650 тысяч гектаров. Получено более двух с половиной миллионов тонн. Средняя урожайность зерна – 41 центнер с гектара. Озимой пшеницы собрано свыше 1,6 миллиона тонн, ячменя – 395 тысяч тонн.

- Уборка зерновых и зернобобовых культур продолжается и в настоящее время выполнена на 76%, - отметил Роман Калентьев. - На днях аграрии приступили к уборке рапса, льна, рыжика, горчицы и других масличных.

Для хранения урожая в области действуют 22 элеватора, одно хлебоприемное предприятие и несколько зерноскладов.